Die Pappkartonfestung / Der sehr große VogelJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 11.08.2026: Die Pappkartonfestung / Der sehr große Vogel
22 Min.Folge vom 11.08.2026
1. Geschichte: Ryder und die Hunde bauen eine Rätselbox auf, in der man Rätsel lösen kann. Die Kinder freuen sich schon, doch dann macht Bürgermeister Besserwisser ihnen einen Strich durch die Rechnung. 2. Geschichte: Der reisende Reinhard plant eine Expedition zur Monsterschnabel-Insel, doch er verfliegt sich und landet in der Abenteuerbucht.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 2, Season 7: Nickelodeon Germany