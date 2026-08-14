Ritterretter: Der Eisatem / Ritterretter: ExcalibarkJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 14.08.2026: Ritterretter: Der Eisatem / Ritterretter: Excalibark
22 Min.Folge vom 14.08.2026
1. Geschichte: Die Prinzessin von Bellenburg hat Ryder und die Fellfreunde zu einer besonderen Zeremonie eingeladen: dem Aufziehen der großen Turmuhr. Dem Herzog kommt die Aufregung rund um dieses Ereignis sehr gelegen. Er unternimmt gemeinsam mit Klaue einen erneuten Versuch, das Schloss einzunehmen und König von Bellenburg zu werden. 2. Geschichte: Der Herzog gibt nicht auf. Er will König von Bellenburg werden.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 2, Season 7: Nickelodeon Germany