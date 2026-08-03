Rubbles Doppelgänger / Der ClownJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 03.08.2026: Rubbles Doppelgänger / Der Clown
22 Min.Folge vom 03.08.2026
Rubble träumt davon, dass er an Bord eines mysteriösen Raumschiffes seinen Alien-Doppelgänger trifft. Zudem müssen die PAW Patrol den Bürgermeister Besserwisser und seine Kätzchen retten, als sie mit einem Clown-Auto herumspielen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 4, Season 7: Nickelodeon Germany