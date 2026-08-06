Das Versteck der Elefanten / Der JodlerJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 06.08.2026: Das Versteck der Elefanten / Der Jodler
22 Min.Folge vom 06.08.2026
Als eine Bienenfamilie im Dschungel ihr Zuhause in der Nähe der Wasserstelle findet, trauen sich die Elefanten nicht mehr dorthin. Daraufhin sind ein paar Elefanten im Affentempel gefangen. Herr Wingnut lernt das Jodeln und lockt damit Wölfe an.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 4, Season 7: Nickelodeon Germany