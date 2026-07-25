Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 25.07.2026: Die große Rettungsaktion
22 Min.Folge vom 25.07.2026
Bürgermeisterin Goodway ehrt die PAW Patrol mit dem Schlüssel der Stadt, doch Sid Swashbuckle und sein treuer Piratenwelpe Arrby stehlen ihn. Ryder will eine Rettungsaktion starten, und die Welpen tun sich zusammen, um die Piraten aufzuhalten.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-6, Season 6: Nickelodeon & © Season 6: Nickelodeon Germany