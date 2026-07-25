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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werden

NickelodeonFolge vom 25.07.2026
Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werden

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 25.07.2026: Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werden

22 Min.Folge vom 25.07.2026

Onkel Otis verirrt sich in einer alten Goldmine. Die PAW Patrol muss ihn aus der Mine retten, bevor Schlimmeres passiert. // Onkel Otis installiert ein Smart Home 3000 in seiner Hütte, aus der er und Mr. Wingnut plötzlich nicht mehr rauskommen.

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