Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 17.12.2025: Die festsitzenden Bürgermeister / Die Gameshow / Die Gameshow
22 Min.Folge vom 17.12.2025
Bürgermeisterin Goodway und Bürgermeister Humdinger sind mit Chickaletta zum Eisfischen gefahren. Dabei geraten sie in eine Gletscherspalte. // Die Farm der Wingnuts wird Schauplatz einer richtig coolen Gameshow mit Cowgirl Beryl als Moderatorin!
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon