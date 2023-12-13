Welpen retten den Retter / Welpen retten den Geist des Frosch-TeichsJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 13.12.2023: Welpen retten den Retter / Welpen retten den Geist des Frosch-Teichs
22 Min.Folge vom 13.12.2023
Bürgermeister Goodway will helfen, Danny zu retten. Dabei gibt es jedoch Schwierigkeiten und der Goodway muss selbst gerettet werden. Die Frösche werden von gruseligen Geräuschen erschreckt. Das Team lüftet das Geheimnis des Frosch-Phantoms.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon