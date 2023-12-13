Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Nickelodeon
Folge vom 13.12.2023
22 Min.
Folge vom 13.12.2023

Diesmal geht es um das olympische Feuer, welches in die Abenteuerbucht getragen wird. Dies ist der Fall, da dort Wettspiele stattfinden werden. Folglich bereiten alle Teilnehmer sich entsprechend darauf vor. Dies wird spannend.

