Die Hunde retten die Bergsteiger / Die Hunde retten Captain Gordy
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 03.12.2023: Die Hunde retten die Bergsteiger / Die Hunde retten Captain Gordy
22 Min.Folge vom 03.12.2023
Unter der Führung von Rubble bauen die Hunde einen Notlandeplatz für Captain Gordy. // Bürgermeisterin Goodway, Danny und die Turbots stecken in einer Felsschlucht fest. Zeit für ein Rettungsmanöver unter der Führung von Skye!
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon