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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Die große Rettungsaktion

NickelodeonFolge vom 25.07.2026
Die große Rettungsaktion

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 25.07.2026: Die große Rettungsaktion

22 Min.Folge vom 25.07.2026

Bürgermeisterin Goodway ehrt die PAW Patrol mit dem Schlüssel der Stadt, doch Sid Swashbuckle und sein treuer Piratenwelpe Arrby stehlen ihn. Ryder will eine Rettungsaktion starten, und die Welpen tun sich zusammen, um die Piraten aufzuhalten.

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