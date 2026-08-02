Die Hühner-Rettung / Die eingeschneite KuhJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 02.08.2026: Die Hühner-Rettung / Die eingeschneite Kuh
22 Min.Folge vom 02.08.2026
Henrietta und Roosterio fliehen von einer Hühner-Show und landen an Bord einer durchgebrannten Drohne. Als Bettina auf einer Bergwanderung in einem Schneesturm stecken bleibt, ist es an der PAW Patrol, sie sicher herunterzuholen.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7-8: Nickelodeon Germany