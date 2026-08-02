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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Der süße Bürgermeister / Der Zaubertrick

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Der süße Bürgermeister / Der Zaubertrick

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 02.08.2026: Der süße Bürgermeister / Der Zaubertrick

22 Min.Folge vom 02.08.2026

Eingeschlossen in einem riesigen Schokoladenhasen wird Bürgermeister Besserwisser von hungrigen Waschbären weggetragen. Als später ein Zaubertrick schiefgeht, wird das Osterfest in der Abenteuerbucht von wilden Kaninchen überrannt.

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