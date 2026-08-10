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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Online-Offensive

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 10vom 10.08.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 10: Online-Offensive

19 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein makabres Objekt aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei handelt es sich um ein Einbalsamierungs-Set.

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