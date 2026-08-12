Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: April, April
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chumlee wurde in den April geschickt und sinnt nun auf Rache. Unterdessen begutachtet Corey einen Reitersäbel aus dem Hause "Tiffany & Co.".
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC