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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Fußmassage

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 2vom 06.08.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 2: Fußmassage

20 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einige Gegenstände, die von Kultschauspieler Dan Haggerty signiert. Er spielte "Grizzly Adams" in dem Western "Der Mann in den Bergen".

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