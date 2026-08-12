Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 20: Familienportrait
19 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen Buick aus dem Jahr 1956. Der geräumige Oldtimer galt früher als das ideale Fahrzeug für Familien.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC