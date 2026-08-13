Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 23: Fahrertest
20 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Wie steht es um die Fahrkenntnisse von Old Man? Er muss sich einem Test auf der Straße unterziehen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC