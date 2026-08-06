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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rick hat Rücken

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 3vom 06.08.2026
Rick hat Rücken

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Rick hat Rücken

20 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick prüft einen privaten Scheck des Baseball-Stars Babe Ruth, dessen sportliche Karriere von 1914 bis 1935 andauerte.

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