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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wikinger

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 8vom 07.08.2026
Wikinger

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Wikinger

20 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick bestaunt eine Sammlung von Gegenständen aus der Wikinger-Zeit.

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