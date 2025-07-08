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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Selbstportrait

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 19vom 08.07.2025
Selbstportrait

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 19: Selbstportrait

20 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12

Ein Selbstporträt von Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood findet seinen Weg ins Geschäft. Werden Rick und Chumlee zugreifen? Anschließend wird Rick nostalgisch, als ein Stapel handgeschriebener Liebesbriefe von Mickey Rooney ins Pfandhaus flattert.

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