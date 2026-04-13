Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 37: Geheimversteck
20 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Ein Kunde bringt eine High-Relief-Münze von Saint-Gaudens aus dem Jahr 1907 in den Laden. Wird Rick für dieses seltene Stück Währung tief in die Tasche greifen? Anschließend begutachtet der Profi eine Vintage-Sonnenbrille von Ray-Ban, die möglicherweise Präsident George Bush Senior gehörte.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6, Season 8, Season 12, Season 15-19, Season 21, Season 23-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC