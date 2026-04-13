Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 38: Mini-Rick
19 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Ein Plakat aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs landet auf dem Tresen. Es wurde von Präsident Lincoln herausgegeben und ruft zu einem "National Day of Humiliation" auf. Wird Rick dafür zahlen? Anschließend prüft der Profi eine vollständig restaurierte Wurlitzer-Jukebox von 1947.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6, Season 8, Season 12, Season 15-19, Season 21, Season 23-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC