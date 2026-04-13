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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Mini-Rick

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 38vom 13.04.2026
Mini-Rick

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 38: Mini-Rick

19 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Ein Plakat aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs landet auf dem Tresen. Es wurde von Präsident Lincoln herausgegeben und ruft zu einem "National Day of Humiliation" auf. Wird Rick dafür zahlen? Anschließend prüft der Profi eine vollständig restaurierte Wurlitzer-Jukebox von 1947.

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