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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Papierflieger

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 39vom 13.04.2026
Papierflieger

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 39: Papierflieger

20 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Eine Gitarre, signiert vom Bassisten Garry Tallent, taucht im Laden auf. Wird Corey einen guten Preis dafür aushandeln können? Anschließend nimmt Rick eine Nachbildung einer Peace-Dollar-Münze von 1964 unter die Lupe. Kann er mit dieser gesuchten Rarität Kasse machen?

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