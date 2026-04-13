Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 39: Papierflieger
20 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Eine Gitarre, signiert vom Bassisten Garry Tallent, taucht im Laden auf. Wird Corey einen guten Preis dafür aushandeln können? Anschließend nimmt Rick eine Nachbildung einer Peace-Dollar-Münze von 1964 unter die Lupe. Kann er mit dieser gesuchten Rarität Kasse machen?
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-8, Season 12, Season 15-19, Season 21-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC