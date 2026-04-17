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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Playboy Chum

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 13vom 17.04.2026
Playboy Chum

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Playboy Chum

20 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Ein handgeschriebener, signierter Brief von Gründervater James Monroe trifft im Laden ein. Kann Rick einen revolutionären Deal abschließen? Danach versuchen Corey und Chumlee ihr Glück mit einem authentischen Playboy-Stuhl. Können sie den Deal landen?

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