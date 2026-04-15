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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Haarspalterei

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 3vom 15.04.2026
Haarspalterei

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Haarspalterei

20 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Eine Harley Davidson von 1966 wird zum Kauf angeboten. Corey muss entscheiden, wieviel Dollar ihm die Maschine wert ist. Ein Hauch der 1960er Jahre zieht durch das Pfandhaus, als ein Kunde eine Sammlung von originalen Werbeplakaten zum Verkauf anbietet.

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