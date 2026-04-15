Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Haarspalterei
20 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Eine Harley Davidson von 1966 wird zum Kauf angeboten. Corey muss entscheiden, wieviel Dollar ihm die Maschine wert ist. Ein Hauch der 1960er Jahre zieht durch das Pfandhaus, als ein Kunde eine Sammlung von originalen Werbeplakaten zum Verkauf anbietet.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-8, Season 12, Season 15-19, Season 21-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC