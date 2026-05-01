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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Lisas Laden

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 4vom 01.05.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Lisas Laden

19 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum fliegen ins sonnige Florida, um eine Rybovich-Yacht von 1964 zu begutachten.

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