Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 5: O.Js Statue
19 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rapper Flavor Fav stattet den Pawn Stars einen Besuch ab. Er möchte ihnen eine O.J. Simpson-Statue schmackhaft machen, doch der Preis ist ungenießbar.
Weitere Folgen in Staffel 19
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC