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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ein Kinderspiel

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 6vom 04.05.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 6: Ein Kinderspiel

19 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick besucht seine gute Freundin Marie Osmond im Backstage-Bereich ihrer erfolgreichen Vegas-Show. Dort begutachtet er eine der ersten Barbie-Puppen.

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