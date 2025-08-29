Salvador Dalis KochbuchJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Salvador Dalis Kochbuch
40 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick öffnet ein Kochbuch des Künstlers Salvador Dali. Die Lektüre bringt ihn auf eine Idee: Er will ein surreales Dinner schmeißen.
