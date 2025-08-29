Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Salvador Dalis Kochbuch

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 3vom 29.08.2025
Salvador Dalis Kochbuch

Salvador Dalis KochbuchJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Salvador Dalis Kochbuch

40 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick öffnet ein Kochbuch des Künstlers Salvador Dali. Die Lektüre bringt ihn auf eine Idee: Er will ein surreales Dinner schmeißen.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen