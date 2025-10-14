Rick & die GründerväterJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 14: Rick & die Gründerväter
40 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In US-amerikanischer Geschichte ein Ass: Die Folge zeigt die besten Deals, die Rick mit Objekten und Schriftstücken aus der Gründerzeit abgeschlossen hat.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC