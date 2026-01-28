Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 5: Trottel und Totentänze
40 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of beweisen die Händler, dass es sich lohnt, einen zweiten Blick auf so manch angebotene Ware zu werfen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte, Dokumentation
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC