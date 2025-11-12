Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Goldene Lego-Schätze

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 57vom 12.11.2025
Goldene Lego-Schätze

Goldene Lego-SchätzeJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 57: Goldene Lego-Schätze

38 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey spürt, dass die Macht mit ihm ist, als ihm ein Kunde zwei Star-Wars-Lego-Figuren präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen