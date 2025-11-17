Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rick im Flipper-Paradies

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 1vom 17.11.2025
Rick im Flipper-Paradies

39 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Rick und Chum vergnügen sich in einem Flipperautomaten-Paradies. Werden sie den Highscore knacken? Später begrüßt Rick den "Guns N' Roses"-Gitarristen DJ Ashba im Laden, und die beiden philosophieren über Heavy Metal.

