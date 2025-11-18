Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 3vom 18.11.2025
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Rick holt zum großen Schlag aus - mit Erinnerungsstücken aus der Major League von einem der besten Baseballspieler. Anschließend prüfen Corey und Chum eine originale Boyz-II-Men-Jacke.

