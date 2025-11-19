Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Tortenschlacht

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 4vom 19.11.2025
Die Tortenschlacht

Die TortenschlachtJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Die Tortenschlacht

40 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Ein Verkäufer bringt eine WWF-Prototyp-Figur mit, und Chum sucht göttlichen Beistand für den Deal. Später wagt sich Rick an ein Messerpistolen-Unikat aus dem 19. Jahrhundert. Aber trifft er auch den richtigen Preis?

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 4 Staffeln und Folgen