Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 1: Verstrahlt
21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
In Utah begutachten die Harrisons eine seltene Kanone aus dem 19. Jahrhundert. Die Schnellfeuerwaffe wurde im Spanisch-Amerikanischen Krieg eingesetzt. Im Laden bietet ein Kunde indes Corey und Chumlee eine alte Jukebox an.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC