Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 11vom 02.12.2025
Folge 11: Trommelwirbel

21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Die Pawn Stars staunen über eine Trommel aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Anschließend führt ein Kunde die Uniform eines der ersten Motorradclubs Amerikas vor, der Royal Riders. Später meldet sich Chumlee freiwillig, um für Sicherheitsmann Antwaun einzuspringen.

