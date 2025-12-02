Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Vampirjagd

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 12vom 02.12.2025
Vampirjagd

VampirjagdJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 12: Vampirjagd

21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Die Händler veranstalten spontan einen Kostümwettbewerb, als ein Vampirjäger-Set aus dem 19. Jahrhundert in den Laden gebracht wird. Dazu kommt auch noch eine detailgetreue Geisterjäger-Ausrüstung. Halloween kann kommen!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen