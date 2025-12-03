Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Verschlusssache

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 17vom 03.12.2025
Verschlusssache

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 17: Verschlusssache

21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Die Händler werden mit geheimen Informationen versorgt, als sie eine Sammlung des ehemaligen US-Justizministers J. Howard McGrath durchstöbern. Anschließend stoßen Rick und Chumlee auf ein US-Marines-Fahrzeug aus den 1960er-Jahren, bekannt als "Mighty Mite".

