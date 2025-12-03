Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Verschlusssache
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Die Händler werden mit geheimen Informationen versorgt, als sie eine Sammlung des ehemaligen US-Justizministers J. Howard McGrath durchstöbern. Anschließend stoßen Rick und Chumlee auf ein US-Marines-Fahrzeug aus den 1960er-Jahren, bekannt als "Mighty Mite".
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC