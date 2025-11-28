Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Lincolns letzte Ruhe
21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars begutachten ein Stück Marmor aus Abraham Lincolns Grab. Anschließend zeigt ein Verkäufer ein antikes afrikanisches Schwert, das angeblich für Enthauptungen verwendet wurde. Und später sind Chumlee und der Alte sprachlos, als eine fast hundert Jahre alte Charlie-Chaplin-Aufziehpuppe den Laden verzaubert.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC