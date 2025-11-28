Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Runter vom Gas

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 4vom 28.11.2025
Runter vom Gas

Runter vom GasJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Runter vom Gas

21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Die Pawn Stars untersuchen einen Porsche Carrera-Motor aus dem Jahr 2000, der aus einem Schrottplatz geborgen wurde. Dann nehmen sich die Jungs Zeit für ein Duell, als ein Verkäufer eine Degenpistole aus dem frühen 19. Jahrhundert in den Laden bringt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen