Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 4: Runter vom Gas
21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars untersuchen einen Porsche Carrera-Motor aus dem Jahr 2000, der aus einem Schrottplatz geborgen wurde. Dann nehmen sich die Jungs Zeit für ein Duell, als ein Verkäufer eine Degenpistole aus dem frühen 19. Jahrhundert in den Laden bringt.
