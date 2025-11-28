Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 5: Die Pickelhauben
21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars bekommen eine Halskette präsentiert, die einst dem "King of Rock and Roll" persönlich, Elvis Presley, gehörte. Danach bringt ein Kunde eine Sammlung von über 200 Vintage-Matchbox-Autos aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren in den Laden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC