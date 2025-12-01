Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Hoher Einsatz

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 6vom 01.12.2025
Hoher Einsatz

Folge 6: Hoher Einsatz

21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Pawn Stars sind neugierig auf eine Perkussionspistole aus den 1830er Jahren. Dann steht Corey vor einer monströsen Herausforderung, als eine signierte Ausgabe von Bram Stokers Dracula durch die Tür schleicht.

