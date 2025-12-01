Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 9: Lehrers Liebling
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Pawn Stars nehmen ein Bombenzielgerät aus dem Zweiten Weltkrieg unter die Lupe. Es handelt sich um ein Instrument, das von US-Bombern genutzt wurde, um ihre tödliche Fracht präzise abzuwerfen. Corey und der Old Man begutachten indes einen Börsenticker aus den 1930er-Jahren.
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC