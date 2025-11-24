Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 10: Familiendrama
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars begutachten ein Gewehr aus der Hatfield-McCoy-Fehde - einem blutigen Konflikt zwischen zwei Großfamilien, der zwischen 1878 und 1891 in einem abgelegenen Tal der Appalachen stattfand. Danach sorgt ein Werk des Rock-and-Roll-Künstlers Denny Dent für Aufsehen im Laden.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC