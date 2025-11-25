Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Bestechender Gewinn
21 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars versuchen, die Herkunft eines mysteriösen Gewehrs zu entdecken, das in den Laden gebracht wird. Anschließend bekommen Corey und der Alte einen signierten Druck des amerikanischen Malers LeRoy Neiman präsentiert.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC