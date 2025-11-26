Zum Inhalt springenBarrierefrei
Taxi aus der Zukunft

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 16vom 26.11.2025
Folge 16: Taxi aus der Zukunft

21 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Ein Taxi aus dem Sci-Fi-Film Freejack von 1992 parkt vor dem Laden und sorgt für staunende Gesichter. Das Auto wurde speziell für den Film gebaut. Zollen die Jungs diesem Requisit Respekt oder schicken sie es zurück in die Zukunft?

Kabel Eins Doku
