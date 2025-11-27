Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ausgestopft

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 19vom 27.11.2025
Folge 19: Ausgestopft

21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Die Pawn Stars begutachten eine besondere "Smith & Wesson"-Waffe, das Modell 320 Revolving Rifle. Danach bekommen Chum und der Alte Lust auf Pizza, als sie sich eine Sammlung von Teenage Mutant Ninja Turtles-Comics ansehen.

