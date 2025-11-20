Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Das Überwachungsvideo

Kabel Eins Doku
Staffel 9
Folge 2
vom 20.11.2025
Folge 2: Das Überwachungsvideo

21 Min.
Folge vom 20.11.2025
Ab 12

Eine vierläufige Steinschlosspistole aus den späten 1700er-Jahren kommt in den Laden. Danach bekommen Rick und sein Vater ein Buch mit fehlgedruckten Eisenhower-Briefmarken präsentiert. Später entdeckt Rick im Lager beschädigte Ware. Er nutzt die Sicherheitskamera des Ladens, um den Schuldigen ausfindig zu machen.

